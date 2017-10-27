الطالب السعودي المتهم بمحاولة ذبح فتاة كندية “غير مسؤول عن تصرفاته”

توصلت محكمة كندية إلى أن الطالب السعودي، المتهم بمحاولة قتل طالبة كندية، غير مسؤول عن تصرفاته لأسباب عقلية.

وبرأت المحكمة الطالب، حيث أعلن القاضي أن المتهم السعودي (18 عامًا) يعاني من مشكلة عقلية ،وهي السبب في قيامه بالهجوم على الطالبة الكندية، ماري هير (20 عامًا)، ومحاولة قتلها.

وإثر القرار سيحتجز المتهم في مستشفى للطب النفسي في تشيليواك ؛لإجراء فحوصات طبية وعلاجه، وفق قناة “سي تي في” الكندية.

وقام المتهم في الرابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016 بطرق باب غرفة الطالبة ماري بالسكن الجامعي في جامعة “ريتش” كولومبيا، حيث يدرسان.

وفوجئت ماري بوجود شاب على الباب أمامها وبيده سكين، حيث قام بوضعه على الفور على عنقها ويده على فمها لمنعها من الصراخ، لكن الطالبة نجحت في الفرار وطلب النجدة من بقية الطلاب.

وأدى الهجوم إلى إصابة رقبة ماري بثلاثة جروح، كما أصيبت في مناطق متفرقة من جسدها، ولم تعد إلى الجامعة منذ الحادثة. في حين نفى الطالب نيته قتل الفتاة، وقال إنه لا يعرفها، كما قال إنه لا يعرف لم تصرف على هذا النحو.

وقال الضابط المحقق في الحادثة: “إن المتهم يعاني من مشكلة عقلية، حيث سبق وأبلغ أسرته أن هناك أفكارًا غريبة تراوده، وذلك قبل الحادثة بأسابيع”.