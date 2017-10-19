ماذا عرض الداعية السعودي عادل الكلباني على صاحب شقة الخشرمي؟ (فيديو)

وسط العروض التي انهالت على الشاب السعودي عبدالله الخشرمي من عدد من الشركات في المملكة، لم يتخلف الداعية السعودي عادل الكلباني المشهور بتدويناته الساخرة عن الركب، حيث وضع خدماته بين يدي الفتى المحظوظ في تغريدة طريفة.

وعلق الداعية الكلباني على وسم شقة الخشرمي المنتشر في موقع “تويتر” بالسعودية قائلا “بعد كل هذا أكيد بتجيك عين، الرقية علينا”، وأجابه عبدالله الخشرمي بضحكة طويلة، أتبعها بـ”تم”، وهي الكلمة التي طلبت منه شركة العقارات التي منحته الشقة أن يجيب بها على قبوله العرض.

وأعلن الخشرمي وهو أحد المنشدين الشباب في السعودية مساء اليوم الخميس على صفحته بموقع “تويتر” عن استلامه للشقة، قائلا “اووووووبببباااااا واستلمت الشقة .. ووووين الشركااااات ووووينهم”.

بعد كل هذا أكيد بتجيك عين ، الرقية علينا! #شقه_الخشرمي — عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 19, 2017

وحصل الخشرمي على شقة فاخرة ومفروشة بأرقى الأثاث، إضافة لكم كبير من الهدايا وعروض كبريات الشركات العاملة في السعودية بعد أن حولته تغريدة بسيطة لأحد مشاهير المملكة الذي تسابقت الشركات للترويج لنفسها من خلاله.

وكان عبدالله الخشرمي قد رد على تغريدة للكاتب السعودي الاقتصادي المعروف، برجس حمود البرجس، يسأل فيها عما إذا كانت أسعار الشقق السكنية قد انخفضت بالفعل كما يتم الحديث في الأوساط العقارية أم أن الواقع مختلف على حد وصف البرجس.

وقال الخشرمي في رده على البرجس “للأسف صار لي شهر تقريباً وأنا أدور على شقة بشمال الرياض .. الأسعار جداً مرتفعة والشقق جودتها سيئة” لتتحول تلك التغريدة إلى ما يشبه المصباح السحري الذي جلب الحظ للخشرمي على حد وصف أحد المغردين الذي تفاعلوا مع قصة الشاب اللافتة.

وبدأ حظ الخشرمي برد من حساب يدعى شركة “وردة المساكن” المتخصص بالعقار، حيث قال المشرف عليه إن “وردة المساكن” ستقدم له شقة بمجرد رده على تغريدتها، حيث كتب “اخوي عبدالله فعلا كلامك صحيح وش رايك ترتاح وتخلي شقتك علينا ؟ قول تم… وابشر بشقه ممتازه وبشمال الرياض

وتوالت بعدها باقي الشركات في تقديم عروضها وهداياها للخشرمي، حيث تكفلت إحدى الشركات بأثاث للشقة الجديدة فور امتلاكها، والذي لم يتضح بعد ما إذا كان الامتلاك مجاناً بالكامل أم بشروط أخرى كالسعر المنخفض أو الأقساط المريحة.

فيما تكفلت شركة أخرى بسجاد الشقة من منتجاتها الشهيرة، وتكفلت شركة ثالثة بتقديم ثياب جديدة للشاب ذاته، بينما قالت شركة رابعة إنها ستخصص له سيارة لتنقله خلال فترة تنقله لاستلام وتأثيث شقته.

وتعهدت شركات أخرى وبعضها حكومي، بتقديم هدايا من منتجاتها للشاب أيضاً، فيما اختار التلفزيون السعودي الحكومي استضافة عبدالله الخشرمي في صباح يوم الخميس بعد أن أصبح من مشاهير المملكة خلال ساعات قليلة.

عبدالله الخشرمي

اربط الذي حصل لي بالتوفيق وليس الحظ #شقة_الخشرمي @Al_Khashrmi pic.twitter.com/m711RRXt79 — القناة السعودية ???????? (@saudiatv) October 19, 2017

وكان لافتاً في العروض التي تلقاها الخشرمي، هدية من جمعية خيرية، وهي عبارة عن سهم في وقف كفالة الأيتام، قالت إنه “بركة الشقة”.

وطوال توالي عروض الشركات على الخشرمي، كان كثير من مواطنيه يشاركونه السعادة بالحظ الذي حالفه لتحول قصته إلى الوسم “#شقه_الخشرمي” الذي دخل قائمة ترند تويتر وسط تعليقات جميلة وطريفة وساخرة ومشككة وحتى حاسدة.

وتجمع مواقع التواصل الاجتماعي ملايين السعوديين، ويتصدر عددهم في موقع “تويتر” دول العالم كأكبر نسبة نشطين مقارنة بعدد السكان، حيث تشكل عالماً افتراضياً متكاملاً تتواجد فيه المؤسسات الرسمية ومسؤوليها والنخب والمشاهير والرياضيين والشركات الخاصة، وتتكرر بين فترة وأخرى قصص مشابهة لقصة الخشرمي.