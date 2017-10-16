“كلاشنكوف” بنسخة سعودية.. مصنع لإنتاج السلاح الشهير على أراضي المملكة

وقعت مؤسسة “روسوبورون اكسبورت” الروسية وشركة “الصناعات العسكرية السعودية”، عقدًا لإنشاء مصنع لذخائر الكلاشينكوف في السعودية، على أن يتم ترخيص إنتاج بنادق “كلاشينكوف AK-103″، والذخيرة الخاصة بها.

وأعلن سيرغي غوريسلافسكي، نائب مدير عام مؤسسة “روسوبورون اكسبورت” المتخصصة في تصدير الأسلحة إلى الخارج، أن روسيا وقعت عددًا من عقود تصدير أسلحة متطورة ودقيقة إلى السعودية، وذلك بعد محادثات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز مطلع الشهر الجاري في موسكو.

ورغم إعلان غوريسلافسكي، غير أنه لم يحدد تفاصيل الاتفاقيات ولا قيمتها المالية ولا نوع الأسلحة.

وفي تصريحات سابقة، قالت الممثلة الرسمية للجنة الاتحادية للتعاون العسكري التقني مع البلدان الأجنبية ماريا فوروبيوفا، إن “روسيا اتفقت مع السعودية على تزويدها بأنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس 400، وأنظمة صواريخ كورنت-EM، وأنظمة قاذفة للقنابل اليدوية AGS-30، ونظام الإطلاق التلقائي TOS-1A وبنادق كلاشنيكوف أك-103″.

في السياق، أوضح الخبير العسكري إيغور كوروتشنكو، لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية، أن “الاتفاق مع روسيا على توريد الأسلحة هو قرار سياسي من الرياض، التي أصبحت تعتمد في تنفيذ أهدافها العسكرية والسياسية، ليس فقط على واشنطن لكن إلى حد كبير على موسكو”.