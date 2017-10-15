ضمت سعوديين ويمنيين.. لص يوقع عصابته في قبضة الأمن بالرياض

اعتقلت الأجهزة الأمنية السعودية عصابة لصوص، تتألف من سعوديين ويمنيين وآسيويين، بعد سرقة ألماسًا بقيمة مليوني ريال ،من داخل منزل أحد موظفي المبيعات الآسيويين، في العاصمة الرياض.

وقالت شرطة منطقة الرياض إن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من الوافد، الذي يعمل مندوب مبيعات، يفيد بقيام مجهولين باقتحام منزله وسط العاصمة الرياض في وقت متأخر من الليل، وتقييده والاستيلاء على حقيبة تحتوي على أحجار كريمة تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال، ومبلغ نقدي (مئة ألف ريال)، وميزان مخصص لوزن المجوهرات ،و3 هواتف محمولة تحت تهديد السلاح.

وذكرت صحيفة “المدينة” السعودية أن شرطة الرياض تلقت معلومات حول قيام أحد أفراد العصابة بعرض كمية من الأحجار الكريمة للبيع بشكل سري، وبمراقبته تبين تورطه بالسرقة وتم اعتقال شركائه، وهم مواطنان سعوديان ويمنيان وافدان وهندي وبنغلاديشي.

وإثر مداهمة مقر سكن أحد أفراد العصابة، عثرت الأجهزة الأمنية على كمية كبيرة من الألماس المسروق ،والمواد التي وردت في بلاغ الوافد، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة النارية والبيضاء.

وتبين أن أفراد العصابة متورطون بحادثة سلب مبلغ 120 ألف ريال من وافد فلبيني، سبق الإبلاغ عنها.

واعترف أفراد العصابة بارتكاب السرقتين، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.