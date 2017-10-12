ظهور نادر لمحمد بن نايف بعد قدومه للرياض (صورة)

تداول نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الخميس، في ظهور نادر استقبل بتفاعل كبير في المملكة.

وقالت حسابات إخبارية سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الأمير محمد الذي شغل منصب وزير الداخلية لسنوات خلفاً لأبيه الأمير نايف بن عبدالعزيز، عاد إلى الرياض قادماً من جدة.

ونشرت تلك الحسابات وبينها حساب “أخبار محمد بن نايف” الذي ينشر على الدوام صورا حصرية للأمير محمد، صورة للأمير البارز الذي قل ظهوره منذ إعفائه من مناصبه قبل أشهر.

ويظهر في الصورة الأمير محمد مبتسماً وممسكاً بطفل صغير بجانب سلم طائرة بينما يهم آخرون بالنزول منها ويبدو أنه في مطار الملك خالد بالرياض.

وهذا هو أول ظهور بالصورة فقط للأمير محمد بن نايف منذ مطلع آب/أغسطس الماضي، فيما لم يظهر الأمير في مقاطع فيديو منذ يونيو/حزيران الماضي عندما أعفاه الملك سلمان من منصبيه كولي للعهد ووزير للداخلية في المملكة، وتعيين الأمير محمد بن سلمان خلفا له في ولاية العهد.