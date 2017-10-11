السعودية تعيد إعمار بلدة “العوامية” بمشاريع بملايين الدولارات

المصدر: أ ف ب

تنتشر في حي “المسورة” القديم، في بلدة “العوامية” السعودية، إعلانات لمساكن قيد الإنشاء ضمن مشروع لتطوير المنطقة التي كانت محور أحداث أمنية مع مجموعات “إرهابية” سابقاً قبل سيطرة الأمن على مجريات الأمور فيها.

وقال مسؤول سعودي رافق فريق وكالة “فرانس برس” خلال جولة في الحي إن “هذه ليست مشكلة شيعية – سنية، إنها مسألة إرهابية”، مشيراً إلى صورة آلية حكومية اخترقتها رصاصات قناصة.

وتابع بقوله “نحن نستهدف كل من يمثل خطراً على البلاد، سنياً كان أم شيعياً”، مؤكداً أن “المواجهات الأخيرة انتهت بمباركة من سكان الحي الذين رفضوا منح ملاذات آمنة للمسلحين”، بحسب ما قال.

وحذر من أن “هناك إرهابيين لا يزالون في الخارج، لكن عددهم قليل”، مشيراً إلى مدرسة في المسورة اتخذها القناصة منطلقاً لهجماتهم.

وقال محمد علي الشيوخ، الذي عاد إلى حيه بعدما توقفت المواجهات: “بصراحة، نحن متعبون جداً جداً جداً”، مضيفاً بحضور المسؤول السعودي أننا “نأمل أن تستعيد العوامية مجدها”.

وسرّعت الحكومة السعودية الأعمال في المشروع الذي تقدر كلفته بملايين الدولارات، وقدم أمين المنطقة الشرقية السعودية المكلف عصام الملا مخططاً للمشروع شمل بناء فيلات ومراكز تجارية.

وذكر أن مدة المشروع عامان، وبينما لم يحدد كلفته الإجمالية، قال إن السلطات ستدفع تعويضات تقدر قيمتها بنحو 213 مليون دولار بدل المنازل التي يجري هدمها بفعل المشروع وعددها 488 منزلاً.