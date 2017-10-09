شركة سعودية تعلن اعتمادها برامج توظيف النساء لمباشرة الحوادث المرورية

أعلنت شركة “نجم” لخدمات التأمين في المملكة العربية السعودية عن إطلاقها برامج تأهيلية تستقطب وتكثف دور المرأة في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية، بهدف اعتماد خدمة نسائية في هذا المجال.

واعتمدت الشركة إستراتيجية لتطوير خدماتها عبر تطبيق منهجية الحلول المتكاملة وتفعيل الخدمات الإلكترونية؛ ما يلبي متطلبات مستفيدي الخدمة من النساء والرجال وضمان سرعة الاستجابة.

ولفتت الشركة إلى أنّ عدد شركات التأمين التي تعمل معها بلغ 27 شركة، مبينة أن الخدمة الجديدة ستوفر وسيلة لنقل سائق المركبة المشتركة في الخدمة حال وقوع الضرر بها، مع تمكينه من تسليم المركبة ونقلها إلى مراكز تقدير الأضرار بواسطة سيارات السحب المتطورة، إلى جانب التفاوض مع شركات التأمين حول الأمر وإعادتها بعد إصلاح الضرر لصاحبها مرة أخرى، وذلك بحسب صحيفة “مكة”.