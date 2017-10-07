السعودية.. أنباء عن مقتل “إرهابي” حاول اقتحام قصر السلام بجدة

السعودية.. أنباء عن مقتل “إرهابي” حاول اقتحام قصر السلام بجدة

المصدر: إرم نيوز

تداول ناشطون سعوديون ،اليوم السبت، معلومات تفيد بمقتل “إرهابي” حاول اقتحام قصر السلام بمدينة جدة ،وهو أحد أهم قصور الحكم وصناعة القرار في المملكة؛ حيث مقر الديوان الملكي ،وكذلك مكان انعقاد مجلس الوزراء.

 وتناقل الناشطون صورة شخص ممد على الأرض ،قالوا إنه “الإرهابي” المذكور ،بعد مصرعه على أيدي أفراد الحرس الملكي المشرفين على تأمين القصر.

وذكر بعض النشطاء أن عنصرين من الحرس الملكي قتلا ،أثناء تصديهما لمحاولة الاقتحام المزعومة ،وهما “حماد علي المطيري ،وعبدالله فيصل السبيعي”.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء، كما لا يمكن لموقع “إرم نيوز” الجزم بصحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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