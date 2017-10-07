السعودية.. أنباء عن مقتل “إرهابي” حاول اقتحام قصر السلام بجدة

تداول ناشطون سعوديون ،اليوم السبت، معلومات تفيد بمقتل “إرهابي” حاول اقتحام قصر السلام بمدينة جدة ،وهو أحد أهم قصور الحكم وصناعة القرار في المملكة؛ حيث مقر الديوان الملكي ،وكذلك مكان انعقاد مجلس الوزراء.
#محاولة اقتحام قصر السلام
لعنة الله على هالدواعش
الله يرحم الشهيد حماد المطيري و الشهيد عبدالله السبيعي
ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة . pic.twitter.com/IdsH7iae4a
— راشد ???????? (@sbabra1) October 7, 2017
وذكر بعض النشطاء أن عنصرين من الحرس الملكي قتلا ،أثناء تصديهما لمحاولة الاقتحام المزعومة ،وهما “حماد علي المطيري ،وعبدالله فيصل السبيعي”.
اللهم إنا نجعلك في نحورهم
ونعوذ بك اللهم من شرورهم
اللهم أرحم شهدائنا الابرار
وارزقهم عالي جنانك يارب pic.twitter.com/PNdGGGcz13
— خلف بن بخيت???????? (@KHEER__) October 7, 2017
ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء، كما لا يمكن لموقع “إرم نيوز” الجزم بصحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.