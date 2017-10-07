السعودية.. أنباء عن مقتل “إرهابي” حاول اقتحام قصر السلام بجدة

تداول ناشطون سعوديون ،اليوم السبت، معلومات تفيد بمقتل “إرهابي” حاول اقتحام قصر السلام بمدينة جدة ،وهو أحد أهم قصور الحكم وصناعة القرار في المملكة؛ حيث مقر الديوان الملكي ،وكذلك مكان انعقاد مجلس الوزراء.

وتناقل الناشطون صورة شخص ممد على الأرض ،قالوا إنه “الإرهابي” المذكور ،بعد مصرعه على أيدي أفراد الحرس الملكي المشرفين على تأمين القصر.

#محاولة اقتحام قصر السلام

لعنة الله على هالدواعش

الله يرحم الشهيد حماد المطيري و الشهيد عبدالله السبيعي

ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة . pic.twitter.com/IdsH7iae4a — راشد ???????? (@sbabra1) October 7, 2017

وذكر بعض النشطاء أن عنصرين من الحرس الملكي قتلا ،أثناء تصديهما لمحاولة الاقتحام المزعومة ،وهما “حماد علي المطيري ،وعبدالله فيصل السبيعي”.

#محاولت_اقتحام_قصر_السلام اللهم إنا نجعلك في نحورهم

ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم أرحم شهدائنا الابرار

وارزقهم عالي جنانك يارب pic.twitter.com/PNdGGGcz13 — خلف بن بخيت???????? (@KHEER__) October 7, 2017

ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء، كما لا يمكن لموقع “إرم نيوز” الجزم بصحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.