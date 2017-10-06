السعودية ترفض تقريرا أمميا اتهم التحالف العربي بـ”انتهاك” حقوق الأطفال باليمن

رفضت السعودية اليوم الجمعة المعلومات والأرقام التي وردت في تقرير للأمم المتحدة يزعم مشاركة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن ووصفتها بأنها غير دقيقة ومضللة.

وقال عبد الله المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان صدر في الأمم المتحدة إن بلاده تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب إيذاء المدنيين

وشدد المعلمي، على أن السعودية وأعضاء التحالف يؤكدون احترامهم “للالتزامات الواقعة عليهم بموجب قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وأمس الخميس، سلّم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الدول “المنتهكة لحقوق الأطفال”، إلى مجلس الأمن.

وكشف التقرير السنوي الذي يتناول أوضاع الأطفال في الصراعات المسلحة، عن إدراج اسم التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي يقود معارك ضد الحوثيين باليمن.

كما تضمن التقرير “الحوثيين” وقوات الحكومة اليمنية والمجموعات المسلحة الموالية لها، إضافة إلى تنظيم “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية.