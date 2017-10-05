السعودية تقر شراء نظام إس-400 الروسي للدفاع الجوي

وقعت السعودية اتفاقا مع روسيا، اليوم الخميس، لشراء عدد من أنظمة التسليح، من بينها نظام الدفاع الجوي المتقدم “إس- 400”.

كما تم الاتفاق على شراء السعودية لنظام صواريخ “كورنيت-إي.إم” (Kornet-EM)، القادرة على ضرب الأهداف الأرضية والجوية، وراجمة الصواريخ توس-1إيه (TOS-1A)، وراجمة القنابل إيه.جي.إس-30 (AGS-30)، وبنادق كلاشنيكوف إيه.كيه-103 وذخائرها.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لنقل وتوطين التقنية لتلك الأنظمة إلى المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التي لم تذكر قيمة تلك الاتفاقيات.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات بين كل من الشركة السعودية للصناعات العسكرية (حكومية)، وشركة “روزوبورن اكسبورت”؛ وهي شركة تصدير الأسلحة والمنتجات العسكرية الروسية.

وجاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى موسكو، والذي وصلها، أمس، في زيارة تستمر 4 أيام هي الأولى لملك سعودي لروسيا.