3 أشخاص يعتدون على معلم بالطعن والضرب في السعودية (صورة)

أدى اعتداء 3 أشخاص بالطعن والضرب على معلم بإحدى مدارس العاصمة السعودية، الرياض، بعد خروجه من المدرسة، إلى إصابته إصابات بليغة.

ونقل المعلم إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية له، فيما تمكن من التعرف على أحد المعتدين.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “سبق”، فإن المعلم الذي يعمل بإحدى المدارس الابتدائية، خرج من المدرسة فترة الظهر وذهب إلى محل تجاري، وبعد توقفه عند المحل وجده مغلقا فيما كان الجناة يراقبونه، وعندما عاد إلى سيارته حاصره الجناة بسياراتهم واعتدوا عليه بالطعن والضرب بعصا غليظة.

وذكرت مصادر أن الجناة وبعد ارتكابهم الجريمة فروا هاربين، فيما عاد المعلم إلى المدرسة وقام زملاؤه بنقله إلى المستشفى، وتبين بعد الكشف عليه تعرضه لثلاث طعنات نافذة، وإصابات متفرقة في أنحاء جسمه نتيجة الضرب.

وتبين بعد تعرف المعلم على أحد الجناة أنه شقيق أحد طلابه، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة.