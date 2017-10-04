الملك سلمان يغادر إلى روسيا وينيب الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون المملكة (صور)

غادر اليوم الأربعاء الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود السعودية متوجهًا إلى روسيا تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول زيارة لملك سعودي في تاريخ البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن الملك سلمان أناب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون المملكة خلال فترة غيابه خارج البلاد.

وذكرت الوكالة أن العاهل السعودي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس بوتين وعددًا من كبار المسؤولين الروس “لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.