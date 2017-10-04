محمد بن سلمان يحصل على الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية (فيديو)

حصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،ولي عهد المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الأربعاء، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على درجة الدكتوراة الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات المملكة الخارجية.

وفي مقطع فيديو منشور بالحساب الرسمي للجامعة على “تويتر” ،أعلن مدير الجامعة ومقرها في العاصمة السعودية الرياض ،منح دكتوراه فخرية للأمير محمد بن سلمان “في مجال تقوية وتوثيق علاقات المملكة الخارجية الدولية، وتوسيع وتطوير قاعدتها الاقتصادية والتجارية على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشر قيم الاعتدال والوسطية”.

وقال مدير الجامعة إن الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وافق على ما أوصت به الجامعة من إسناد الشهادة الفخرية لولي عهده الأمير محمد بن سلمان.