مسؤول حكومي: السعوديات سيقدن مركبات النقل وسيارات الأجرة

قال محافظ الهيئة العامة للنقل السعودية، رميح الرميح، الثلاثاء، إن الهيئة ستعمل على تأنيث وتوطين النقل المدرسي والجامعي للطالبات والأطفال، عبر السماح للمرأة بقيادة سيارات الأجرة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءًا من حزيران/يونيو المقبل، وفق الضوابط الشرعية.

وأكد الرميح خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرياض، على “جهود الهيئة لزيادة التوطين في قطاع النقل، وجاهزيتها لقيادة المرأة في السعودية، ودعمها لتدخل في شركات توجيه المركبات (تطبيقات استدعاء سيارات الأجرة) وزيادة عدد السعوديين العاملين في السوق.

وفي أيار/مايو الماضي، قررت هيئة النقل العام بالمملكة توطين قطاع تأجير السيارات، وشركات توجيه المركبات مثل شركتي “أوبر” و”كريم”، لتوفير 200 ألف فرصة عمل للسعوديين.

ومنذ نحو 3 أعوام، رفعت المملكة من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.