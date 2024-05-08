أمام الشرطة الأمريكية.. أستاذ جامعي يعتدي على مسلمة خلال مظاهرات غزة (فيديو إرم)

أظهر فيديو متداول اعتداء عضو هيئة تدريس في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية على فتاة مسلمة خلال احتجاج تضامني مع غزة، ليثير حالة من الغضب والاستنكار، خاصة أن الحادثة وقعت أمام أنظار الشرطة التي لم تستجب لنداءات الفتاة.

ويُظهر المقطع الأستاذ الجامعي جوناثان يودلمان برفقة مواطنه، وهو مجند سابق في الجيش الإسرائيلي وشارك في الحرب على غزة، وهما يضايقان فتاة مسلمة أمام جامعة أريزونا.