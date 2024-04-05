سجال سياسي بين قطر وإسرائيل بعد تصريحات نير بركات

دخلت قطر وإسرائيل في سجال سياسي بعد التصريحات التي أطلقها وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات ضد قطر والتي اتهمها فيها بدعم الإرهاب في العالم.

واستنكر ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، تصريحات نير بركات ضد بلاده، معتبراً أن الأخير يسعى إلى "الظهور سياسياً" عبر هذا النهج.

وقال الأنصاري، في تصريحات متلفزة، إن بركات "يهاجم الوسطاء بدلا من دعم جهود التوصل إلى اتفاق" حول الحرب على قطاع غزة.

ووصف المتحدث القطري الوزير الإسرائيلي، وهو عضو في حزب "الليكود" الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه "سياسي آخر بإسرائيل يسعى للظهور عبر مهاجمة قطر لتعزيز مستقبله السياسي".

واعتبر أن "نشر الأكاذيب بشأن قطر التي ساعدت في إطلاق الرهائن علامة على تهور سياسي وأنانية".

وفي وقت سابق الخميس، قال بركات، في تصريح لتلفزيون بلومبيرغ، إنه "لا يثق في قيام قطر بدور الوسيط" مع حركة "حماس"، إذ إن محادثات وقف إطلاق النار التي قد تشهد أيضًا إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة "لا تزال في طريق مسدود".

ووصف بركات قطر بأنها "ذئب يرتدي ملابس حَمَل"، مدعيًا أنها "تمول الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

ولم يتضح من تصريحات بركات ما إذا كان يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية أو يتحدث بصفته الشخصية.