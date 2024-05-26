السودان.. 1000 قتيل خلال أسبوعين من المعارك في الفاشر

خلفت المعارك المحتدمة بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السوداني، سقوط نحو 1000 قتيل خلال أسبوعين، وشهدت الساعات الأخيرة مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100 جريح من المدنيين، وفق مصادر محلية.

وقالت مصادر في قوات الدعم السريع، إنّ الأخيرة صدَّت هجومًا للجيش وحلفائه شمال دارفور، دون أن توضح ما إذا كانت المعارك خلَّفت ضحايا.

وتصاعدت الاشتباكات خلال الساعات الماضية في تطور لافت منذ بدء المعارك في الـ10 من مايو الجاري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأكدت مصادر محلية فرار الآلاف حتى الآن، نحو مدينة الضعين، حاضرة ولاية شرق دارفور، مع اشتداد المعارك.

وأكد المسؤول في مركز إيواء بمدينة الضعين أحمد صالح أحمد لموقع "دارفور24" الإخباري المحلي "وصول أكثر من 8 آلاف شخص منذ بدء المعارك بمدينة الفاشر، تم استقبالهم في مراكز الإيواء دون تقديم المساعدات لهم في ظل نقص حاد في المياه والغذاء".

وأشار إلى أن مدينة الضعين تستقبل أعدادًا كبيرة من النازحين منذ بدء الحرب في البلاد، حيث بلغ عددهم في آخر إحصائية أجريت في أبريل الماضي 89 ألفًا معظمهم من إقليم دارفور ومن العاصمة الخرطوم.