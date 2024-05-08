بين الحرب وتصاعد الاحتجاجات.. ما هي خيارات نتنياهو المقبلة؟

يترقب العالم أجمع حالياً موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اقتراح الهدنة، المقدم من مصر وقطر بدعم أمريكي، والذي وافقت عليه حركة حماس، وسط خلافات حادة في عمق الإدارة الإسرائيلية.

ويعيش نتنياهو حالة من انعدام التوازن، بعدما وجد نفسه في مهب الريح عقب موافقة حركة حماس على الصفقة، حيث بات واقفاً بين ناريْ الفوضى والاحتجاجات التي اشتعلت مجدداً في الشارع وبين الحرب الدائرة بلا هوادة في غزة.

وفي حال موافقة نتنياهو على المقترح المقدم عربياً لوقف إطلاق النار، ستكون هذه أول هدنة توقف القتال منذ وقف لإطلاق النار استمر أسبوعاً في نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي أفرجت حماس خلاله عن نحو نصف الرهائن المحتجزين لديها.

ومنذ ذلك الحين تعثرت جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة جديدة إذ ترفض حماس إطلاق سراح المزيد من الرهائن من دون تعهد بوقف دائم للحرب، بينما تصر إسرائيل على مناقشة وقف مؤقت فقط أو ما بات يسمى "هدوءاً مستداماً".

وتقول إسرائيل إن عدداً كبيراً من مقاتلي حماس، وربما عشرات الرهائن، موجودون في رفح، لذا يصر الجيش على اقتحام المدينة الحدودية مع مصر، فعجل الجيش باقتحام الجزء الشرقي منها وسيطر على معبر رفح صباح يوم الثلاثاء.