مقتل 10 مدنيين بقصف للجيش السوداني في نيالا.. والدعم السريع تتقدم في ودمدني

أعلنت مجموعة حقوقية سودانية، اليوم الإثنين، مقتل عشرة مدنيين في جنوب دارفور، فيما قالت قوات الدعم السريع إن مقاتليها سيطروا على مقر رئاسة اللواء الأول في ودمدني.

نقلت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية بالسودان، مقتل عشرة مدنيين وإصابة سبعة وثلاثين آخرين في قصف جوي استهدف مدينة "نيالا" بجنوب دارفور.

وقالت في بيان على موقع فيس بوك إن "سلسلة انتهاكات الجيش تواصلت بقصف جوي وقع على أحياء مأهولة بالسكان بمدينة نيالا فجراليوم الاثنين، امتدادًا لما شهدته يوم الخميس الماضي من قصف بالبراميل المتفجرة أوقعت عشرة قتلى وسبعة وثلاثين جريحًا من المدنيين بحي المصانع".

ولفت البيان إلى الأوضاع الإنسانية "المأساوية" التي يعيشها المدنيون في نيالا، بسبب انقطاع المياه والكهرباء وشبكات الاتصال وندرة المواد الغذائية وغلائها، بالإضافة للانفلات الأمني الذي أدى إلى انتشار جرائم النهب والسرقة في أحياء "الجير والنهضة والسلام"، وفق المصدر ذاته.