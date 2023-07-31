السودان.. تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 15 أغسطس

أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان صدر في ساعة متأخرة، الأحد، إن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 15 آب/ أغسطس باستثناء "رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء" بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وكانت سلطات الطيران المدني السودانية مددت في العاشر من الشهر الجاري إغلاق المجال الجوي حتى 31 تموز/ يوليو .

وتم إغلاق المجال الجوي السوداني لأول مرة أمام حركة الطيران بعد اندلاع صراع عسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/ أبريل.