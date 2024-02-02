قُتل كل من معها.. مكالمة طفلة فلسطينية توثق تفاصيل موجعة (فيديو)
انتشرت مكالمة استغاثة مؤثرة لطفلة فلسطينية حُوصرت في سيارة لعدة أيام، بعد تعرض عائلتها لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية أثناء محاولتها الفرار من شمال غزة.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: إن الطفلة الفلسطينية هند كانت في السيارة مع عمها وزوجته وأطفالهما الأربعة وهم يحاولون الفرار من القتال الدائر في شمال غزة.
وأضافت، أن التسجيل الصوتي الذي نشرته من مكالمة هاتفية شاركتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يجسد خوف الطفلة ويأسها في تلك اللحظات.
ووثقت ابنة عم الطفلة هند الرعب في تلك السيارة عبر مكالمة استغاثة سجلها الهلال الأحمر الفلسطيني.
وذكر سامر حمادة، عم هند: "اتصلت بي وقالت: عمي، والدي وأمي وأختي استشهدوا. أنا أنزف، ساعدوني، أنا أموت. وأخبرتها أن تربط نفسها بأي شيء. وفي الساعة الرابعة مساءً قتلت. الوحيدة المتبقية كانت الفتاة الصغيرة هند، قالت: من فضلك أنا صغيرة، أنا مجروحة، لقد تبولت على نفسي".
وقالت الشبكة الأمريكية إن "هند" بقيت على الخط مع الهلال الأحمر لساعات. كانت المنطقة خطيرة للغاية ويصعب الوصول إليها، وكان عليهم إبقاء "هند" على الهاتف أثناء محاولتهم إيصال فريق إليها.
وبعد أيام من الانتظار، فقد الهلال الأحمر كل اتصال بـ"هند" ومتطوعيه الذين أُرسلوا للبحث عنها.
وفي تعليقه على الحادثة، قال الجيش الإسرائيلي: "نحن لسنا على دراية بالحادث الموصوف".
يشار إلى أن أفراد الأسرة تلقوا، صباح يوم الإثنين، مكالمة هاتفية تفيد بأنهم تعرضوا لنيران الجيش الإسرائيلي.