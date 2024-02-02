قُتل كل من معها.. مكالمة طفلة فلسطينية توثق تفاصيل موجعة (فيديو)

انتشرت مكالمة استغاثة مؤثرة لطفلة فلسطينية حُوصرت في سيارة لعدة أيام، بعد تعرض عائلتها لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية أثناء محاولتها الفرار من شمال غزة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: إن الطفلة الفلسطينية هند كانت في السيارة مع عمها وزوجته وأطفالهما الأربعة وهم يحاولون الفرار من القتال الدائر في شمال غزة.

وأضافت، أن التسجيل الصوتي الذي نشرته من مكالمة هاتفية شاركتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يجسد خوف الطفلة ويأسها في تلك اللحظات.

ووثقت ابنة عم الطفلة هند الرعب في تلك السيارة عبر مكالمة استغاثة سجلها الهلال الأحمر الفلسطيني.