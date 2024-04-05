"الهجرة الجديدة".. حلم الغزيين للهرب من جحيم الحرب

بيع الممتلكات

وقال الغزي مهند الخالدي، إنه يسعى وعائلته منذ أشهر للسفر خارج القطاع، وذلك هرباً من الحرب الإسرائيلية المتواصلة، لافتاً إلى أنه باع جميع ممتلكاته من أجل ضمان سفر جميع أفراد العائلة.

وأوضح الخالدي، لـ"إرم نيوز"، أنه "بالرغم من التكاليف الباهظة والانتظار طويلا على قوائم شركات السفر التي تتولى مهمة التنسيق لسكان غزة وعائلاتهم؛ إلا أن هذه المتاعب مفضلة لدى الآلاف من السكان على البقاء في القطاع.

وأضاف: "ربما يكون ذلك نوعا جديدا من أنواع الهجرة الطوعية خارج القطاع؛ إلا أن بقاءنا فيه يعني أننا معرضون للموت في أي لحظة، خاصة وأن القصف الإسرائيلي يستهدف بشكل أساسي المنازل والمربعات السكنية.

وأشار إلى أن العائق الوحيد أمام سفر الكثير من سكان غزة يتمثل في عدم قدرتهم المالية على توفير التكاليف، مؤكداً أنه في حال خُير النازحون بين البقاء في القطاع والسفر للخارج، فإنهم سيختارون المغادرة.

وتابع الخالدي: "الحرب دمرت كل شيء ولم يبق لنا إلا أرواحنا للنجاة بها، وأنا أعرف المئات ممن دفعوا آلاف الدولارات من أجل السفر لخارج غزة"، متابعاً: "عائلات بأكملها تركت القطاع وخرجت للبحث عن ملاذ آمن".

وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تنتشر بكثرة العروض التي يقدمها سكان القطاع من أجل النجاة من جحيم الحرب الإسرائيلية، والتي يعرضون خلالها ممتلكاتهم بأقل من سعرها الطبيعي من أجل السفر للخارج.

ونشر أحد سكان القطاع، على موقع "فيسبوك"، إعلانا يعرض فيه بيع أرض يمتلكها في غزة بأقل من نصف ثمنها، إضافة لعشرة آلاف دولار، مقابل سفره لخارج القطاع هو وزوجته وأطفاله الأربعة، مؤكدا أنه مستعد للتنازل عنها مقابل السفر.

وأثار المنشور استياءً كبيراً لدى النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن سعي سكان القطاع للهروب خارج غزة يأتي بسبب أحداث السابع من أكتوبر والحرب القاسية التي تشنها إسرائيل منذ ذلك الحين.