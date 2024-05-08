الداخلية المصرية تعلّق على مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، فجر اليوم الأربعاء، بياناً للتعليق على حادثة مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر في مدينة الإسكندرية الساحلية.

وقالت وزارة الدالية في بيان لها: "بتاريخ 7 مايو الجارى تعرض رجل أعمال كندي الجنسية يقيم في البلاد بصفة دائمة لحادث إطلاق نار جنائي في الإسكندرية".

وأكدت الوزارة في بيانها أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت أن زيف كيبر مواطن كندي يهودي يحمل جواز سفر إسرائيلي يقيم في مصر منذ 9 سنوات.

وأوضحت أن "السفارة الإسرائيلية في القاهرة على اتصال بالسلطات المصرية التي تحقق في ملابسات القضية".