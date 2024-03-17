أرشيفية لتصدي الدفاعات الجوية السورية لقصف إسرائيلي
أرشيفية لتصدي الدفاعات الجوية السورية لقصف إسرائيليمتداولة

دوي انفجارات قوية في ريف دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي

دوت انفجارات عنيفة فجر اليوم الأحد، في محيط العاصمة السورية دمشق نتيجة قصف إسرائيلي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر اليوم الأحد، لقصف إسرائيلي عنيف على محيط العاصمة دمشق.

إضاءة انفجار ناتج عن قصف إسرائيلي بريف دمشق
إضاءة انفجار ناتج عن قصف إسرائيلي بريف دمشقمواقع تواصل اجتماعي

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات تدوي في ريف دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي، تزامنا مع محاولة المضادات الأرضية الـتـصـدي لأهداف في سماء المنطقة.

جانب من انفجار نتيجة قصف إسرائلي بمحيط دمشق
جانب من انفجار نتيجة قصف إسرائلي بمحيط دمشقمواقع تواصل اجتماعي

من جانبهم، ذكر ناشطون أن دوي انفجارات قوية سمعت في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي.

ولم يعرف حتى الآن الأهداف التي استهدفها القصف الإسرائيلي، فيما لم يصدر كذلك أي بيان رسمي سوري بشأن الغارات التي قيل إنها تمت من فوق هضبة الجولان.

سوريا

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com