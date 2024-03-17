دوي انفجارات قوية في ريف دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي

دوت انفجارات عنيفة فجر اليوم الأحد، في محيط العاصمة السورية دمشق نتيجة قصف إسرائيلي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر اليوم الأحد، لقصف إسرائيلي عنيف على محيط العاصمة دمشق.