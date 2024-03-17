دوي انفجارات قوية في ريف دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي
دوت انفجارات عنيفة فجر اليوم الأحد، في محيط العاصمة السورية دمشق نتيجة قصف إسرائيلي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر اليوم الأحد، لقصف إسرائيلي عنيف على محيط العاصمة دمشق.
بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات تدوي في ريف دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي، تزامنا مع محاولة المضادات الأرضية الـتـصـدي لأهداف في سماء المنطقة.
من جانبهم، ذكر ناشطون أن دوي انفجارات قوية سمعت في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي.
ولم يعرف حتى الآن الأهداف التي استهدفها القصف الإسرائيلي، فيما لم يصدر كذلك أي بيان رسمي سوري بشأن الغارات التي قيل إنها تمت من فوق هضبة الجولان.