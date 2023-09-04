باتيلي يكشف اتفاقه مع تكالة على استكمال الإطار القانوني للانتخابات الليبية

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات المقبلة.

وشدد باتيلي خلال لقائه مع تكالة بحضور أعضاء مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة على "الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ".

وأكد باتيلي في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، "ضرورة شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات".