إعلام مصري: تقدُّم إيجابي في مفاوضات غزة

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مصدر وصفته بـ"رفيع المستوى"، اليوم الأحد، عن تقدم إيجابي في المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل المنعقدة في العاصمة المصرية.

وأشارت القناة المصرية إلى أن ما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق.

وأضاف المصدر الذي لم تسمّه القناة، أن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كل الأطراف، مؤكدًا أن عودة السكان الفلسطينيين المُهجرين من جنوب القطاع لشماله من ضمن بنود الاتفاق.

يذكر أن وفدًا من حركة حماس توجَّه إلى القاهرة، السبت، لاستكمال مباحثات تطورات موقف الهدنة وتبادل المحتجزين والأسرى بقطاع غزة، في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر.

وكان مسؤول في حركة (حماس) قال لرويترز، الأحد، إن مفاوضي الحركة بدؤوا في القاهرة محادثات مكثفة بشأن هدنة محتملة في الحرب التي تشنُّها إسرائيل على قطاع غزة، ربما تتضمن إعادة بعض الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.