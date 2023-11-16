رئيس "الأعيان" الأردني: إسرائيل دولة خارجة عن القانون ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين

استنكر رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، الصمت الدولي على حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتساءل الفايز: "إلى متى ستبقى إسرائيل دولة خارجة على القانون تحميها دول لطالما أشبعت عالمنا تنظيراً حول قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وحق الشعوب في الحرية والاستقلال؟".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الفايز، اليوم الخميس، في المؤتمر الرابع عشر لقمة البوسفور في إسطنبول، بعنوان "الطريق نحو القرن القادم - التحديات والوعود".

وأكد في كلمته أن "منطقتنا تواجه اليوم تحديات كبيرة، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ما زال متواصلاً، وهي محرومة من الاستقرار والسلام منذ 8 عقود، بسبب فشل المجتمع الدولي في التصرف بمسؤولية تجاه حل القضية الفلسطينية، وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بحزم، لإجباره على تنفيذ عشرات القرارات للأمم المتحدة التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط".