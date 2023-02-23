إسرائيل تصادق على بناء ألف وحدة استيطانية جنوب بيت لحم
قالت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية صادقت على بناء ألف وحدة استيطانية بين مدينة بيت لحم ومدينة القدس المحتلة.
وقال مدير مكتب الهيئة في بيت لحم حسن بريجية، إن "المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، صادق اليوم الأربعاء، على بناء 1000 وحدة استيطانية في تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم".
مضيفاً أن "الوحدات الاستيطانية الألف ستوزع على 6 مستوطنات بنسب مختلفة".
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، على بناء 1000 وحدة استيطانية في تجمع مستوطنات "غوش عتصيون".
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها إن "المصادقة على وحدات استيطانية جديدة امتداد لجرائم الاحتلال، وسياسته الاستعمارية العنصرية القائمة على الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، وتقويض لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية".
مضيفة أن "القرار الإسرائيلي استخفاف رسمي بقرارات الشرعية الدولية وبيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء".
وطالبت الوزارة، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة "باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".