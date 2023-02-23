إسرائيل تصادق على بناء ألف وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

قالت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية صادقت على بناء ألف وحدة استيطانية بين مدينة بيت لحم ومدينة القدس المحتلة.

وقال مدير مكتب الهيئة في بيت لحم حسن بريجية، إن "المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، صادق اليوم الأربعاء، على بناء 1000 وحدة استيطانية في تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم".

مضيفاً أن "الوحدات الاستيطانية الألف ستوزع على 6 مستوطنات بنسب مختلفة".