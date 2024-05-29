البرهان يرفض دعوة أمريكية للعودة إلى محادثات السلام

رفض الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، دعوة أمريكية للعودة إلى محادثات السلام مع قوات الدعم السريع، وذلك عقب محادثة بين عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ويواصل الجيش السوداني إفشال المحاولات الدولية الداعية لإنهاء الحرب في السودان والعودة إلى طاولة التفاوض، في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الدعم السريع انفتاحها على أي مبادرة عربية أو دولية تدعو للتفاوض وإحلال السلام.

وقال مالك عقار، وهو زعيم متمردين متعاون مع الجيش السوداني: "لن نذهب إلى جدة، ومن يرد ذلك فعليه أن يقتلنا في بلدنا ويحمل رفاتنا إلى جدة".

وبالتزامن مع ذلك، وضع الجيش السوداني شروطا تعجيزية لتلبية دعوة مصرية، لحضور جهات موالية له قمة للجماعات السياسية المدنية السودانية.

واشترط أن يحدد الجهات التي ستشارك في القمة، إن كانت دولية أو محلية.

وقال عقار، في بيان، إن عقد قمة منفصلة للأحزاب السياسية المدنية في أديس أبابا يهدف لصرف الانتباه عن هدف إنهاء الحرب.

واستمر القتال العنيف في المناطق الشمالية من العاصمة الخرطوم، اليوم الأربعاء، حيث تحدث سكان عن قصف جوي ومدفعي مكثف.