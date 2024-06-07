الفساد يقود سفيرة ليبية سابقة إلى السجن

أعلن مكتب المدعي العام في ليبيا، الخميس، الحكم على، السفيرة الليبية السابقة في بلجيكا أمل الجراري، بالسجن 7 سنوات بتهمة الفساد أثناء ممارسة مهامها.

وجاء في بيان للنيابة العامة الليبية أن محكمة جنايات طرابلس حكمت على الدبلوماسية السابقة أمل الجراري بالسجن 7 سنوات بعد إدانتها بـ"أفعال تهدف إلى الحصول على مزايا غير مشروعة واختلاس أموال عامة".

وأضاف البيان أنه تم الحكم عليها أيضًا بـ"غرامة تعادل ضعف المبالغ المختلسة".

وأقيلت أمل الجراري بعد انتشار فضيحة تورطت فيها بقضية اختلاس مالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أوقفتها، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستجوبتها حول "تجاوزات إدارية ومالية" منسوبة إليها، ارتكبت بهدف "الحصول على مزايا مادية غير مشروعة من خلال الاستيلاء على المال العام بطريقة غير مشروعة"، بحسب النيابة العامة.