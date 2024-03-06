الخلاف بين بغداد وأربيل .. المحطات والأسباب

سلسلة خلافات نفطية ومالية ما بين بغداد (الحكومة العراقية المركزية) وما بين أربيل (حكومة إقليم كردستان) تعود لسنوات طويلة، تتجدد وتتعمق بشكل أكبر، بعد كل قرار تتخذه المحكمة الاتحادية العليا، يقلل من صلاحيات الإقليم، خاصة بعد إصدار قرارات بتسليم كامل النفط في الإقليم إلى بغداد وجعل ملف رواتب الموظفين بيد المصارف الاتحادية وغيرها.

في العام 2007، كانت بداية الخلافات ما بين بغداد وأربيل، بعد قيام برلمان كردستان بتشريع قانون النفط والغاز داخل الإقليم، الذي أعطى الإذن لحكومة الإقليم بتأسيس عدة شركات لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط، بعيدًا عن الحكومة المركزية.

وتجري كل حكومة عراقية جديدة، مفاوضات مع حكومة إقليم كردستان من أجل حسم الملفات الخلافية العالقة، لكن دون أي تقدم حقيقي، وآخرها مع حصل مع حكومة محمد شياع السوداني، التي أخفقت هي أيضًا بالتوصل إلى حلول، بسبب ضغوط سياسية مورست عليها من أطراف مختلفة، إضافة إلى دخول المحكمة الاتحادية العليا على خط الأزمة.