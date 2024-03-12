بن غفير يدعو غالانت للرد على هجمات ميليشيا حزب الله

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للرد على هجمات ميليشيا حزب الله ضد إسرائيل.

وقال الوزير بن غفير: "غالانت! الجيش مسؤوليتك. ماذا تنتظر؟ أكثر من 100 صاروخ و100 عملية إطلاق على دولة إسرائيل وأنت تجلس بهدوء؟ لنبدأ بالرد والهجوم، الحرب الآن"، وفقًا لموقع "الحرة".

ويوم الأحد الماضي، أعلنت ميليشيا حزب الله إطلاق "عشرات" الصواريخ على بلدة في شمال إسرائيل، غداة مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 من عناصره، في قصف إسرائيلي جنوب لبنان.