بن غفير يدعو غالانت للرد على هجمات ميليشيا حزب الله
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للرد على هجمات ميليشيا حزب الله ضد إسرائيل.
وقال الوزير بن غفير: "غالانت! الجيش مسؤوليتك. ماذا تنتظر؟ أكثر من 100 صاروخ و100 عملية إطلاق على دولة إسرائيل وأنت تجلس بهدوء؟ لنبدأ بالرد والهجوم، الحرب الآن"، وفقًا لموقع "الحرة".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت ميليشيا حزب الله إطلاق "عشرات" الصواريخ على بلدة في شمال إسرائيل، غداة مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 من عناصره، في قصف إسرائيلي جنوب لبنان.
والثلاثاء، استهدفت إسرائيل محيط بلدتين في شرق لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "مقري قيادة" تابعين لميليشيا حزب الله، بحسب ما أبلغ مصدر أمني "فرانس برس".
واستهدف القصف الإسرائيلي مبنى عند مدخل بلدة سرعين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا عن مدينة بعلبك، أبرز معاقل ميليشيا حزب الله في شرق لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل.
كما استهدفت ضربة إسرائيلية ثانية مبنى في بلدة النبي شيت المجاورة، التي تعد مركز ثقل لميليشيا حزب الله.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يحدث تبادل شبه يومي للقصف بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله.