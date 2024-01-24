البرهان يبحث دعم ليبيا بعد تغير ميزان القوى في السودان

وأضاف زهيو، لـ"إرم نيوز"، أن البرهان يسعى عبر التنسيق مع ليبيا، كونها بوابة للتهريب نحو السودان، للتخفيف من حدة الصراع في بلاده.

وتحدث محللون باستمرار عن تكرار إمكانية سيناريو الانقسام الليبي في السودان، غير أن أستاذ العلاقات الدولية السوداني عمر دينج، المقيم في تركيا، استبعد مثل هذا الأمر بسبب تغيّر مسار الحرب بانهيار الجيش السوداني والتحاق عدد من الجنود والضباط بقوات الدعم السريع.

وأشار دينج، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى ضبابية المشهد الآن، إلا أن حسم الصراع في السودان تفرضه عوامل جديدة في ظل سيطرة قوات الدعم السريع على عدة مناطق، وكيفية قدرتها على تقديم نموذج حكم يوفر الخدمات ويرسي الاستقرار في تلك المواقع، وهي الآن تحاول العمل على ذلك.

يأتي ذلك في وقت تشكو بلدية الكفرة الليبية المجاورة للسودان من تزايد أعداد النازحين السودانيين جراء الحرب الدائرة، في ظل محدودية الإمكانات، إذ ناشدت البلدية الجهات الحكومية لدعم البلدية من أجل مواجهة تداعيات الحرب.

وفي تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" المحلية، كشف الناطق باسم بلدية الكفرة عبد الله سليمان عن تداعيات الحرب في السودان على المدينة، باعتبارها حدودية تقع جنوب ليبيا وهي الأقرب بالنسبة لشمال السودان، مبديا توجسه من تداعيات الحرب في السودان وربما زيادة اللاجئين والنازحين باتجاه ليبيا؛ لأنه من باب الأخلاق والإنسانية دخولهم إلى الدول الأخرى.

وفيما يتعلق بالهواجس الأمنية، أوضح عبد الله سليمان أن "الحدود كبيرة ويصعب مراقبتها"، مبدياً مخاوفه من احتمال تسلل مخربين أو أعداء عبر الحدود.

وتتوقع السلطات وصول نحو 100 ألف نازح إلى الكفرة، وسط شكاوى من نقص الأسرّة والمستشفيات ومخزون الأدوية.