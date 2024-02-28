بعد الأزمة مع إسرائيل.. لولا يكشف حقيقة تصريحات "المحرقة"

نفى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن يكون تحدّث عن "المحرقة" عند انتقاده إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، مشددًا على أن ذلك كان "تفسير" نتنياهو لتصريحاته. وفق وكالة "فرانس برس".

وقال لولا في حوار مع شبكة "ريدي تي في" تمّ نشر مقتطفات منه الثلاثاء "لم استخدم كلمة المحرقة. مضيفًا أن "المحرقة كانت تفسيرًا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم تصدر عني".

وتابع في إشارة إلى نتنياهو "لم أكن أنتظر أن تفهم الحكومة الإسرائيلية ما قلته لأنني أعرف هذا المواطن منذ زمن. أعرف أيديولوجيته".

وكان لولا اتهم إسرائيل في الـ18 من فبراير بارتكاب "إبادة" خلال الحرب ضد حركة حماس المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر؛ ما أثار أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال لولا حينذاك "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة"، مضيفًا "ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال".

وتابع "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرّر هتلر أن يقتل اليهود".

وأثارت تلك التصريحات انتقادات لاذعة من قبل المسؤولين في تل أبيب. وأكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن لولا بات شخصًا غير مرغوب فيه في إسرائيل.