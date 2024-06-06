"الشاباك" يحذر من تدفق الأموال الإيرانية إلى الضفة الغربية

أصدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تحذيرات إستراتيجية للمنظومة الأمنية وللمستوى السياسي من انهيار السلطة الفلسطينية، وكذلك من خطورة تدفق الأموال الإيرانية إلى الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس.

وبحسب الصحيفة العبرية، حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن السياسة التي تتبعها حكومة بنيامين نتنياهو، تعزز انهيار السلطة الفلسطينية، وتؤدي إلى تعاظم قوة حركة حماس في الضفة الغربية، الأمر الذي قد يترتب عليه شن سلسلة من الهجمات، في الوقت الذي تغمر فيه إيران المنطقة بالأموال.

وفي الوقت الذي يعمل فيه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، علنًا ضد السلطة الفلسطينية، حذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية من انهيار السلطة، ومن عواقب مثل هذا السيناريو وسط تدفق الأموال الإيرانية إلى الضفة الغربية، بهدف الترويج للهجمات الإرهابية.