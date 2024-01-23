قتيل وإصابات إثر استهداف إسرائيلي لنازحين في مستشفى الأمل بغزة

أطلقت مُسيرات إسرائيلية من نوع (كواد كابتر) النار على ساحة ومدخل مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خانيونس جنوبي غزة اليوم الثلاثاء؛ ما أدى إلى مقتل نازح على الفور وإصابة آخرين.

وقال الناطق باسم الجمعية، رائد النمس، إن الجيش الإسرائيلي استهدف المستشفى بالقصف المدفعي للطابق الرابع تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من الطائرات المسيرة؛ ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف النازحين.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى الأمل ويقوم بتنفيذ أحزمة نارية في محيط المستشفى؛ ما أدى إلى تطاير الشظايا لداخل المباني.

وتابع المسؤول الفلسطيني: "أطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاه مركبات إسعاف الهلال الأحمر أثناء محاولتها الوصول لعدد من الإصابات في منطقة الصناعة غرب مدينة خانيونس".

وأفادت وزارة الصحة بغزة بأن 8 مواطنين على الأقل قُتلوا في قصف اسرائيلي لعدد من النازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس، لم تستطع سيارات الإسعاف الوصول إليهم.