"فتح" تعلن "إضرابا شاملا" وتدعو لتصعيد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي

على خلفية قتل الجيش الإسرائيلي لـ14 فلسطينياً في مخيم نور شمس بطولكرم، أعلنت حركة "فتح" الفلسطينية، السبت، الدخول في "إضراب شامل" بالضفة الغربية اليوم الأحد.

كما دعت الحركة إلى "تصعيد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي".

وتشهد الضفة الغربية توتراً زادت حدته مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس، مساء الخميس، تحت غطاء ناري مكثف من الطائرات المروحية، وفجر عدداً من المنازل التي قال إنها كانت تؤوي مسلحين فلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أكدت ارتفاع حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى 14 قتيلاً، وعشرات المصابين.