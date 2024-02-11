قبل عملية رفح.. مخاوف إسرائيلية من الموقفين الأمريكي والمصري

أعربت مصادر في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عن مخاوفها من الموقفين الأمريكي والمصري، في حال بدأت العمليات العسكرية في رفح من دون تنسيق مع القاهرة بشأن إدخال المساعدات، وفق تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر قولها إن هناك مخاوف من دخول المساعدات من معبر رفح دون رقابة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تريد إسرائيل تحقيق هدفين من عملية رفح، هما: الوصول إلى صفقة أسرى جيدة، ومعالجة أزمة محور فيلادلفيا، فإن مصر ستكون القاسم المشترك في الأمرين.

وأكدت أنه على خلاف حالة "التفاخر" في لهجة المسؤولين بالمؤسسة السياسية الإسرائيلية، فإن المؤسسة العسكرية تحاول طمأنة المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ومصر بأن العمليات في رفح لن تطال محور فيلادلفيا، ولن تجري إلا بتنسيق مع القاهرة بشأن المساعدات.

حادثة استراتيجية

وقدَّرت المصادر أنه من دون تنسيق مع القاهرة وغطاء أمريكي، فإن الغزو البري لرفح "سيتحول إلى حادثة استراتيجية ستضرب أهداف الحرب برمتها".

ونوهت إلى أن واشنطن أرسلت تحذيرات واضحة إلى إسرائيل بشأن التظاهرات التي تعترض دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبري كرم أبو سالم ونيتسانا.