من غزة إلى السودان.. هل تنجح قمة المنامة في إخماد "الحرائق الملتهبة"؟

تتجه الأنظار إلى العاصمة البحرينية المنامة، التي تشهد انعقاد القمة العربية الـ33، في ظرف بالغ الدقة، وسط حالة إحباط تجتاح الشارع العربي، الذي يراهن على استعادة جامعة الدول العربية دورها في الفعل والتغيير.

وتنعقد القمة على مستوى رؤساء وقادة الدول العربية بينما لا تزال غزة تنزف وسط وضع إنساني يزداد سوءًا، وتهديد بخطر المجاعة الذي يواجه أكثر من مليوني شخص، فلا أفق لنهاية الحرب، ولا لمصير النازحين، ولا لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، ولا أفق لحل شامل بإعلان دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يضاعف الرهانات، ويرفع سقف التطلعات عاليًا.

الحرب في السودان

ويراهن الشارع العربي على قمة المنامة لإعلان "صحوة" عربية تبدو، اليوم، ضرورية لمواجهة الوضع شديد الحساسية، على أكثر من واجهة، لا في غزة وحدها.

فالقمة العربية تنعقد ونيران الحرب الأهلية تستعر في واحد من الأعضاء البارزين في جامعة الدول العربية، السودان المقسّم أصلاً، والذي دخلت الحرب الأهلية فيه عامها الثاني دون أفق للحل ولا للحسم، ما يتطلب وقفة عربية حازمة لإنهاء هذه الحالة الشاذة التي يتقاتل فيها أبناء البلد الواحد، ويُشرّد أكثر من 9 ملايين مواطن داخل بلدهم، في ثاني أكبر عملية نزوح يشهدها العالم.