دعوة ماكرون إلى تحالف دولي ضد حماس تثير انقساما في فرنسا

أثارت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من إسرائيل، إلى إقامة تحالف دولي ضد حركة حماس، انقسامات داخل الساحة السياسية الفرنسية، بين مرحب وبين محذّر من إقحام باريس في صراع عسكري جديد بعد الضربات التي تلقتها في أفريقيا.

وفي قصر بوربون، في اليوم التالي لنقاش مستفيض حول "الوضع في الشرق الأوسط"، أثارت المبادرة الدبلوماسية للرئيس ماكرون العديد من الآراء المتناقضة، وفق ما ذكرته صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية.

وقالت الصحيفة إنه رغم انقسامها لعدة أسابيع، اتفقت الأحزاب اليسارية على التنديد بمبادرة ماكرون، مثل الاشتراكي أوليفييه فور، الذي وصف الأمر بـ "الارتجال المذهل" من قبل رئيس الدولة.

وتساءل النائب جوليان بايو: "اعتقدت أنه سيذهب إلى إسرائيل للدفاع عن حل الدولتين، لكنني لا أعرف حقًا ما يعنيه ذلك، هل هذا يعني أنه إذا كانت حماس في غزة، فإننا نتدخل في هذا المجال؟"وهو نفس السؤال الذي طرحه جان لوك ميلونشون، المرشح الرئاسي السابق، الذي دعا إلى توضيحات حول مبادرة الرئيس.

وقال منسق كتلة اليسار في البرلمان الفرنسي مانويل بونبار: "اليوم يقترح ماكرون أن تخوض فرنسا حربا ضدّ حماس. ماذا يعني هذا؟ قصف فرنسي على غزّة؟ جنود فرنسيون يعملون على الأرض؟ ومتى؟" واصفا الأمر بأنه خطوة غير مدروسة.

وأضاف بونبار، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام فرنسية، أنه "على عكس ما صرّح به ماكرون، فإنّه يجب على فرنسا أن تحمل صوت السلام".