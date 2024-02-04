واشنطن تنشر صور طائرات استهدفت مواقع الحوثيين في اليمن (صور)

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع X، إنها نفذت في تمام الساعة الـ11:30 مساء السبت إلى صباح الأحد، جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة البريطانية، ضربات ضد 36 هدفًا للحوثيين في 13 موقعًا.

وأضافت في البيان، أن القصف "جزءٌ من الجهود الدولية للرد على أنشطة الحوثيين المتزايدة المزعزِعة للاستقرار والأنشطة غير القانونية في المنطقة".

وأوضحت القيادة المركزية، أن ضربات التحالف المتعددة الأطراف، ركزت على أهداف يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

ووفقًا للبيان، فقد شملت تلك الأهداف "عددًا من مرافق التخزين تحت الأرض، والقيادة والسيطرة، وأنظمة الصواريخ، ومواقع تخزين وعمليات الطائرات دون طيار، والرادارات، والمروحيات".