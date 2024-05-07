ميلوني تبدأ زيارة إلى ليبيا تلتقي فيها الفرقاء السياسيين

بدأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء زيارة إلى ليبيا، تبحث خلالها التعاون الثنائي وتلتقي الفرقاء السياسيين.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فقد وصلت ميلوني إلى ليبيا برفقة وفد وزاري وتقوم بزيارتها الثانية لهذه الدولة منذ توليها منصبها، حيث التقت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مدينة طرابلس.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة الإيطالية، بأن الوزراء المرافقين لميلوني سيوقعون مع نظرائهم الليبيين "إعلانات نوايا" بشأن مشاريع التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبحث وكذلك الشباب والرياضة.

وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن "خطة ماتي" التي تحمل اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني العملاقة الإيطالية للطاقة الذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الأفريقية، من خلال مساعدتها على تنمية مواردها الطبيعية.

خلال زيارتها الأولى إلى ليبيا في نهاية يناير/كانون الثاني 2023 أبرمت ميلوني اتفاقية غاز كبيرة مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وتمتلك أكبر احتياطيات هيدروكربونية في القارة.