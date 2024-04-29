التلفيق للإفلات من العقاب.. خبراء يكشفون "حيلة البرهان" في مجلس الأمن

قال خبراء بالشأن السوداني، إن حكومة عبدالفتاح البرهان تحاول تجنب فتح تحقيق دولي بشأن جرائم حرب ارتكبها الجيش السوداني بحق المدنيين باستخدام أسلحة إيرانية، عبر توجيه مندوبها الدائم بالأمم المتحدة، اتهامات لدول مجاورة وعربية أبرزها الإمارات، بالتدخل في الحرب الدائرة وتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح.

وتقدم المندوب السوداني في الأمم المتحدة، الأحد، بطلب لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن، هدفها الرئيس اتهام الإمارات بالتدخل في الحرب وتزويد أحد الأطراف بالسلاح، وجاء ذلك ردًّا على مذكرة لوزارة الخارجية الإماراتية ناشدت خلالها باتخاذ كل ما يلزم لإنهاء النزاع ووصول المساعدات لكل السودانيين، معربة عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف شمال دارفور.

حملة تشويه

قال المحلل السياسي السوداني، الغالي شقيفات، المقيم في نيويورك، إن هناك حملة تقودها حكومة عبدالفتاح البرهان بمساعدة حلفائه من جماعة الإخوان وإيران، ضد دول الجوار والبلدان العربية الصديقة للشعب السوداني ومنها الإمارات، موضحًا أن هذه الحملة لها أهداف وإستراتيجيات غرضها صرف الأنظار عن الكارثة التي تقع بحق السودانيين، وتحميل مسؤولية الأزمة السودانية إلى آخرين ليسوا طرفًا بها.