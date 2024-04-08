"ما تقتلني عندي ولاد".. ضجة في لبنان بعد خطف مسؤول حزبي

أثارت حادثة اختطاف منسق حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، جدلًا وردود فعل في لبنان.

وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما قيل إنها تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل خطف سليمان، كما نشرت وسائل إعلام لبنانية تسجيلًا صوتيًا قالت إنه مكالمة أخيرة أجراها سليمان مع صديق له، لحظة تعرضه للخطف.

وقال صديق سليمان إنه كان يتحدث مع المختطف عبر الهاتف حينما تمت مباغتته، وإنه سمعه يتوسل للخاطفين ألّا يقتلوه بالقول: "لاء لاء مش براسي.. ما تقتلني عندي ولاد".