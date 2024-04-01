أين وكيف صك الحوثيون عملتهم الجديدة؟

كشفت وسائل إعلام يمنية تفاصيل إعلان مصرف صنعاء الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي صك عملة جديدة، وأشارت إلى دور إيراني في تلك الخطوة.

ونقل موقع "مأرب برس" اليمني عن خبراء اقتصاديين، أن الميليشيا لم تصك العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال خارج اليمن، كما لم تقم أي دولة بذلك، وأكدوا أن صك هذه العملة المعدنية جرى في صنعاء.

وأوضحت المصادر أن المصرف المركزي في صنعاء لديه آلات لصك العملات المعدنية، كانت موجودة لدى الحكومات السابقة، وأن ميليشيا الحوثي استولت عليها.

ونفت المصادر أن تكون عملية صك العملة الجديدة تمت في إيران، كما تحدثت بعض التقارير، لكنها لم تستبعد قيام إيران عبر خبرائها في اليمن بمساعدة الحوثيين في عملية طباعة العملة المعدنية الجديدة، مشيرة إلى بعض التشابه في الشكل بينها وبين عملات إيران المعدنية.

وكان المصرف المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين أعلن السبت إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال.