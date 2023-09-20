مقتل فلسطيني باقتحام "عقبة جبر" وآخَر في مواجهات على حدود غزة

قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابًّا فلسطينيًّا يبلغ من العمر 19 عامًا بعد إصابته بالرصاص الحي، خلال اقتحام الجيش لمخيم "عقبة جبر" في أريحا.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا صباح اليوم الأربعاء، واندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش وشبان المخيم الذين حاولوا التصدي للجيش ومنعه من تنفيذ اعتقالات بحق شبان المخيم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم الإسعاف نقلت شابًّا أصيب بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا خلال المواجهات المندلعة في المخيم، ووُصفت إصابته بالخطيرة وأعلن لاحقًا عن وفاته.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات كبيرة من الجيش نفذت حملة مداهمات لمنازل مطلوبين في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا صباح اليوم الأربعاء، كما أكد الجيش أنه تم اعتقال 4 فلسطينيين مطلوبين في المخيم.

مواجهات الحدود

وفي غزة، قتِل شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون إثر مواجاهات مع الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية في غزة عن مقتل شاب (25) عامًا برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب مخيم "العودة" شرق خان يونس، إلى جانب إصابة 4 في التظاهرات على طول الحدود.

وتشهد الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، تظاهرات يومية ليلية ينفذها شبان فلسطينيون من قطاع غزة، بعد إعلان اللجان الشعبية وقوى المقاومة الفلسطينية في غزة عن العودة للمخيمات ومسيرات العودة على طول الحدود الإسرائيلية وبالقرب من السياج الفاصل.