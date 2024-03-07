الجيش السوري يعلن إسقاط 3 طائرات مسيّرة (صور)

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك" أن وحدة من الجيش اشتبكت في ريف إدلب الجنوبي مع "مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى "تنظيم جبهة النصرة" الإرهابي، قامت بالتسلل والاعتداء على إحدى نقاطنا العسكرية وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، وألقت القبض على أحد عناصر المجموعة الإرهابية"

وأضافت أن وحدات أخرى تمكنت من "إسقاط وتدمير ثلاث طائرات مسيرة في ريفي القنيطرة وإدلب".