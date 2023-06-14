لأول مرة.. الجيش السوداني يقصف مواقع "الدعم السريع" في الأبيض

أفادت مصادر سودانية ميدانية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش السوداني قصفت مواقع تابعة لقوات "الدعم السريع" في مدينة الأبيض.

وذكرت مصادر ميدانية أن طيران الجيش السوداني قصف 4 مواقع لطرف الصراع الآخر، في "جبل عيسى" و"جبل كردفان".

وأعلن الجيش أنه أسقط مسيّرتين أثناء محاولة قوات "الدعم السريع" أمس قصف سلاح المدرعات بالخرطوم.

بالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر طبية بوقوع عدد من القتلى والجرحى جراء قصف استهدف حي النهضة جنوب الخرطوم فجر اليوم.

وأكدت نقابة أطباء السودان أن الوضع الإنساني يزداد سوءاً وأن العنف عاد إلى دارفور، لافتة إلى أن الممرات الطبية قليلة للغاية والمستشفيات تعاني من نقص.

في الإطار ذاته، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين جراء الاشتباكات في السودان بلغ 2.2 مليون شخص.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن هناك صعوبة في معرفة عدد النازحين داخل السودان لعدم القدرة على الوصول إليهم بسبب النزاع المسلح المستمر.