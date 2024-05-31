"الدعم السريع" تصد الجيش السوداني في الخرطوم بحري

أعلنت قوات "الدعم السريع"، الجمعة، صد هجوم نفذه الجيش السوداني على منطقة الخرطوم بحري، مؤكدة أنها أسقطت طائرة حربية من طراز "أبابيل"، بالإضافة إلى إسقاط 7 مسيرات كانت ضمن الإسناد الجوي لمتحرك الجيش.

وقالت الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس"، إنها "كبّدت قوات الجيش خسائر في الأرواح، بلغت أكثر من 500 قتيل، وتدمير دبابتين، ورتل من المركبات القتالية، بالإضافة للاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر".

وأكد البيان أن "قوات الدعم السريع في القطاع الشمالي لمدينة الخرطوم بحري تصدت، صباح الجمعة، لمغامرة يائسة من قبل الجيش السوداني لعبور جسر الحلفايا باتجاه مدينة بحري؛ إذ تمكنت من سحق متحرك الجيش وكتائب الإرهاب"، وفق البيان.

وكانت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع احتدمت، الجمعة، في شمال الخرطوم بحري، بعدما عبرت قوات الجيش جسر الحلفايا من ناحية أمدرمان.

وقال شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، إن المعارك احتدمت عند منطقة الحلفايا والكدرو شمال الخرطوم بحري، وسط دوي القصف المدفعي العنيف، مشيرين إلى عبور قوة من الجيش قادمة من مدينة أم درمان جسر الحلفايا الذي كان الطرفان يتقاسمان السيطرة عليه.