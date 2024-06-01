القاهرة تحتضن اجتماعا الأحد لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

صرح مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من المزمع عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين، الأحد، في القاهرة، لبحث إعادة تشغيل معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

وبحسب "رويترز"، ذكرت القناة أن "مصر تصر على انسحاب القوات الإسرائيلية من المعبر قبل أن تسمح بإعادة فتحه لتمرير المساعدات الإنسانية عبره واستقبال الحالات الحرجة وسط المدنيين".

واحتلت إسرائيل المعبر من الجانب الفلسطيني، في مايو/أيار خلال هجومها على مدينة رفح جنوب القطاع، وهو ما زاد التوتر بين القاهرة وتل أبيب.